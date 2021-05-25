Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli

Atatürk heykelinin fiber glass, boyunun 3 metre, ağırlığının ise 350 kilogram olduğu belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Atatürk Parkı projemizin inşası sırasında daha önce Pegasus heykeli koymuştuk. Söz konusu kavşaktaki Pegasus heykeli yerli ve yabancı misafirlerin de beğenisi kazanmıştı. Şimdi buraya daha çok yakışan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini koyduk. Atamızın heykeli, adını taşıyan parkla karşı karşıya olması da ayrı bir güzel oldu. Kemer halkına hayırlı olsun” dedi.