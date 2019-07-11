Pehlivanlar Başkan Köleoğlu'nu ziyaret etti

Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye giren Kumluca Belediyesi Güreş Akademisi Sporcuları, başkan Köleoğlu'nu ziyaret etti. Minik 1 boy üçüncüsü Arda Kaan Karamıklı, Minik 2 boy üçüncüsü Velihan Ars, Toskoparan boy birincisi Muhammet Biçen, Deste küçük boy birincisi Ömer Yasir Gökkaya, Küçük orta küçük boy üçüncüsü Alihan Kocabıyık, Küçük orta büyük boy üçüncüsü Yusuf Yıldırım, takım arkadaşları, Hocaları Mecit Yıldırım ve Başpehlivan Hasan Tuna , Başkan Köleoğlu'yla görüştü.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ziyarette yaptığı konuşmada “Sizlerle birlikte Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldık. Çünkü ilçemizde düzenlediğimiz güreşlerimiz Türkiye'nin 4 büyük güreş organizasyonundan birisidir. Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde güreş tutan gençlerimize destek olmak için Kırkıpıar'a gittik. Güreşlerde, farkını başarısıyla ortaya koyan güreşçilerimizin hangi fiziki şartlarda güreş yaptıklarını gördük. Yeni yılda, pehlivanlarımızın daha iyi fiziki şartlarda kamp yapmalarını sağlayacağız. Baş Pehlivan İkincisi Orhan Okulu başta olmak üzere dereceye giren ve girmeyen en küçük boydan en üstüne kadar mücadele eden pehlivanlarımızı kutluyorum. Güreşçilerimizin bizim gönlümüzde hepsinin ayrı bir yeri vardır” dedi.