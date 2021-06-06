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Pehlivanlara tatlı ikramı

Tarihi Kırkpınar güreşlerine hazırlanan Korkuteli Belediyesi pehlivanlarını antrenman yaptıkları 100.

Yıl Atatürk stadyumunu ziyaret eden Korkuteli ilçe esnaflarından Ömer Topal, pehlivanlara tatlı ikram etti.


Esnafın tatlı ikramının, ilçe halkının desteğinin arkalarında olması açısından önemine işaret eden Korkuteli Belediyesi Güreş takımı antrenörü Muhammet Sarıcalar “Çok yetenekli çocuklarımız var. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile Osman Aynur'da antrenmana katılarak pehlivanlarımıza yardımcı oluyor. Sizlerin de desteği ile her müsabakada derece alacaklarına inanıyorum. 25 kişilik güreş takımı ile güreşlere sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizleri kamp sırasında yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan iş adamlarına ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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