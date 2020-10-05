Pentatlon sporcularının performansı ölçme ve değerlendirmesi ALKÜ'de yapılacak

Rektörlük Makamında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır tarafından imzalanan protokol ile Federasyon bünyesindeki olimpik havuz, olimpik havuza aday Milli sporcuların performans ölçüm ve testlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması, sporcuların gelişimlerinin takibi için veri tabanı oluşturularak tüm süreçlerde antrenman rehberliğinin sağlanması amaçlanıyor. Protokol ile Federasyonca belirlenen olimpik havuz ve olimpik havuza aday Milli sporcuların her türlü takibi ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nce gerçekleştirilecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile ALKÜ arasında imzalanan işbirliği protokolüyle ülkeye önemli sporcuların kazandırılacağına inandığını ifade eden Rektör Kalan, “Elimizdeki mevcut imkanlar ile Federasyon bünyesindeki Milli sporcuların her türlü performans verilerinin bilimsel olarak takibi yapılarak hocalarımızın antrenman rehberliğinde ülkemize önemli başarılar kazandıracağımızı düşünüyorum” dedi.

Federasyon Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır ise başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan olmak üzere ALKÜ Spor Bilimleri akademisyenlerinin destekleri ve işbirlikleri ile önemli başarılara imza atılacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.