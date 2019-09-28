Perge Antik Kenti'nde 52 sütun orijinal yerlerine dikildi

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Antalya Valiliği'nin Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlattığı ‘Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında, ATAV öncülüğünde Antalya Anadolu Lisesi 1989 Mezunları 3 sütun ayağa kaldırdı. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, “Bir Sütun da Sen Dik kampanyası kapsamında, 3 sütun daha orijinal yerine dikildi ve ayağa kaldırılan toplam sütun sayısı 52 oldu. Bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Antalya Valiliği'nin geçtiğimiz yılı ‘Perge Yılı' ilan etmesinin ardından ATAV tarafından Perge Antik Kenti için başlatılan "Bir Sütun da Sen Dik" kampanyası kapsamında sponsor kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla, antik kentteki 52 sütun orijinal yerine dikildi. ATAV aracılığında Perge Antik Kenti'nde düzenlenen sütun dikme törenine, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve çok sayıda Antalya Anadolu Lisesi 1989 yılı mezunu katıldı. Katılımcılar tören öncesi Prof. Dr. Nevzat Çevik eşliğinde Perge Antik Kenti'ni gezerek, kent hakkında bilgi aldı.

"Kente karşı duyarlılık herkese örnek olmalı"

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, ATAV'ın kültür ve tarihe karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında, 3 sütun daha orijinal yerine dikildi ve ayağa kaldırılan toplam sütun sayısı 52 oldu. Antalya Anadolu Lisesi 1989 mezunlarının kente olan duyarlılığı dikkat çekiyor, mezunların toplanarak ve bireysel olarak da kaldırdığı sütunlar umarım diğer tarih seven, kültür mirasına sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımıza örnek olur. Bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Tören sonunda Antalya Anadolu Lisesi 1989 yılı mezunlarına, ATAV'ın Antalya'dan götürülen 8 eserin iadesi için sürdürdüğü Eserler ait olduğu yerde güzeldir projesi kapsamında hazırlanan, üzerinde imza kampanyasında yönlendiren QR kodunun bulunduğu kartpostallar dağıtıldı. Antalya Tanıtım Vakfı, proje kapsamında Change Org'da başlatılan imza kampanyası için destek bekliyor.