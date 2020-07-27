İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Perge Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu

Antalya’da bulunan Perge Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında M.

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında M.S. 3'üncü yüzyılına ait giysili bir kadın heykeli bulundu.


Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bir kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, heykelin Perge kazılarında 2020 yılının ilk heykeli ve M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykel restorasyon çalışmaları sonrasında Antalya Müzesi'nde sergilenecek.


Perge Antik Kenti, şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alıyor. Roma Dönemi'nde Anadolu'nun en düzenli kentlerinden biri olarak bilinen Perge Antik Kenti'nin, Hitit Dönemi'nde de varlığını sürdürdüğüne inanılıyor. Antik kentte yer alan tiyatronun iki katlı sahne binası M.S. 2'nci yüzyılda inşa edildi. Burada bulunan eserler Antalya Müzesi'nde, ‘Perge Tiyatrosu Salonu'nda devamlı olarak sergileniyor. Bunun dışında kentte, stadyum, kentin antik çağdaki heybetini yansıtan diğer sosyal ve kültürel yapılar arasında dikdörtgen planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.