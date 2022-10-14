Perge Antik Kenti'nde satranç şenliği

Antalya Gençlik Spor Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği işbirliği çerçevesinde Aksu'da öğrenciler, Perge Antik Kenti'nde düzenlenen satranç şenliğinde bir araya geldi.

Gençler “Ne Sever” programı ve kültürel miras alanları tanıtımı ve iklim farkındalığı çerçevesinde Perge Antik Kent'e satranç etkinliği düzenlendi. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Aksu Gençlik Spor İlçe Müdürü Zeki Gök, “Aksu'da Perge Antik Kenti'nde düzenlenen Satranç Şenliğine Aksu'dan ilk, orta ve lise olmak üzere 10 okul, 350 öğrenci ve 25 Antrenör katılım sağladı. Etkinliğin amacı, Perge'yi bilmeyen öğrencilerin burayı tanımaları için burada gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz okul çağlarında bu güzel antik kenti görmelerini sağladık. Başarılı bir etkinlik oldu. Bu bir yarış değil, çocuklarımız karşılıklı yaşıtlarıyla satranç oynadı. Perge Antik Kentinde yeni etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi.