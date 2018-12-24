Perge'nin yerini Antalya'nın kelebekleri devraldı

Antalya Kongre Bürosu'nun 2019 yılı için hazırladığı ‘Meeting Incentive Planner Guide' kataloğunun tanıtımı yapıldı. Geçen sene Perge Antik Kenti'nin tema olarak seçildiği katalogda bu yıl Antalya'nın kelebekleri yer aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kongre turizmine dikkat çekerek, "Kongre turizmi tam bizim turizmi 12 aya yaymak için gerekli olan üst konulardan birisi. Kongre turizmi sonbaharda başlayıp, ilkbaharda bitiyor. Bu süreç bizim için ölü sezon dediğimiz dönem" dedi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesinde yer alan Antalya Kongre Bürosu, Antalya Valiliği toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege katıldı. Toplantıda Antalya Kongre Bürosu'nun 2019 yılı için hazırladığı ‘Meeting Incentive Planner Guide' kataloğunun lansmanı da yapılırken, 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin en büyük kongre fuarı Ace of MICE'da ilk kez Antalya destinasyonu hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

“İlaçlardan birisi kongre turizmi”

2018'in iyi bir yıl olduğunu ve güzel geçtiğini belirten Vali Karaloğlu, turizmden iyi para kazanıldığını kaydetti. Turizmde rakamların büyüdüğünün altını çizen Karaloğlu, “Bizim hala sezonu uzatmak ve turizmi 12 aya yaymak ve alternatif turizm dallarında turizmi çeşitlendirme konusunda yapmamız gereken çok şey var. Haziran'da, Temmuz'da kimse kongre yapamaz. Gelse fiyatlar çok yüksek. Kongre turizmi tam bizim turizmi 12 aya yaymak için gerekli olan üst konulardan birisi. Kongre turizmi sonbaharda başlayıp, ilkbaharda bitiyor. Bu süreç bizim için ölü sezon dediğimiz dönem. Turizmi 12 aya yayacak ilaçlardan birisi kongre turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi. Kongre turizmi çok önemli, hem katkı sağlayacak hem de kongreye gelen profil toplumun en yüksek profili. Çok önemli bir tanıtım da yapıyorsunuz” dedi.

Bu senenin kongre planının 2016 yılında hazırlandığına dikkat çeken Karaloğlu, “2019'da 2021-2022'de yapılacak kongreleri Antalya'ya çekebileceğiz. Konuyla ilgili sektördeki bütün tarafların yoğun bir emekle çalışmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Antalya'nın kelebekleri üzerine odaklandık”

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise, her yıl kapak teması olduğunu ve geçen yıl Perge'yi tema olarak seçtiklerini söyledi. Perge yılının ilanıyla tema olarak seçilen kapağın çok güzel örtüştüğüne dikkat çeken Ege, “Perge'yi seçmemiz Antalya'nın tarihi ve kültürel değerine dikkat çekmekti. Bu yıl da Antalya'nın çok da bilinmeyen değeri olan ama çok da önemli olan, ekolojik anlamda bize değer katan Antalya'nın kelebekleri üzerine odaklandık. Hem kelebek çeşitliliğimizin 183 adet olması, farklı ülkelerinden misafirler ağırlıyor olmamız hem de bizim turizmdeki Antalya'nın turizmini bir harmoniyle anlatmak istedik. Renkli görselle ilk görücüye Barselona'da çıktı. Geçen yıl da aynı bu düzende yapabilmiştik” ifadelerini kullandı.

“Kongre turizmine ağırlık vermemiz gerekiyor”

Kongre turizmine değinen ATSO Başkanı Davut Çetin de, kongre turizminin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Belli konularda çeşitlendirildiğini ifade eden Çetin, “Kongre turizmi 2014 yılından önce bizim en önemli turizm çeşitlerimizden biriydi. Şu anda çok ciddi bir düşüş yaşadık. Kongre turizmine önümüzdeki yıllarda ağırlık vermemiz lazım. Son yıllarda yapılan kongre merkez salonları ivme kazandırdı. Kongre turizmi bugünden yarına gelişmiyor. Çok önceden çalışarak önünüzdeki yıllara yaymamız lazım. Bizim de Antalya olarak kongre turizmine ağırlık vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.