Personel servisi ile tüp yüklü minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel personelini taşıyan midibüs ile tüp yüklü minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüsteki tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sırasında Kemer-Antalya karayolu Beldibi Mahallesi Çifte Çeşmeler mevkiinde meydana geldi. Otelden aldığı personeli kent merkezine götüren Kasım Ç. (58) idaresindeki 07 FMP 31 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Ahmet Tuluk yönetimindeki 07 AFD 298 plakalı tüp yüklü minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Tüp yüklü minibüsün midibüse çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüs sürücüsü Tuluk olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ambulanslarla Kemer ve kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken, sürücü Kasım Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan kazada minibüs içinde bulunan tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.