Piknik dönüşü 30 metre uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yolun şiddetli yağmurdan kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil 30 metre aşağıya uçarken, çam ağaçlarına takıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin Uçansu Şelalesi'ne pikniğe gittikleri, aniden bastıran yağmur nedeniyle pikniği bırakıp geri döndükleri belirlendi.

Kaza, Gündoğmuş Topraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 38 GG 004 plakalı otomobil, Topraktepe mevkiinde şiddetli yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yapan otomobil, çam ağacına takılarak dereye uçmaktan kurtulurken, araçta bulunan İbrahim Tüter ve Güllü Kalım araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yoldan geçen ve kazayı gören bir araç sürücüsü ve yine olay yerinden geçen cenaze aracı sürücüsü tarafından yukarı çıkarıldı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri, araçtakilerin çıkarıldığını görünce geri döndüler.

Pikniği yarına kestiler

Kazada yaralananlara yardıma koşan aile, kendilerinin Uçansu Şelalesi'ne piknik ve kamp için gittiklerini, aniden başlayan yağmur nedeniyle pikniği yarıda keserek Antalya'ya geri döndüklerini belirterek, “Kaza yapan kadın ve erkek de kısa süre önce piknik için bizim yakınımıza geldiler. Tam masayı kurduklarında yağmur başlayınca toparlanıp bizden önce yola çıktılar. Buraya gelince aracın yoldan çıkarak aşağıya uçtuğunu gördük ve yardımlarına koştuk” diye konuştular.