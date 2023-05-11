Pil Spor nostaljisi Kepez'de yaşatılıyor

Dokuma Spor, Poplin Spor, Karayolları, DSİ gibi Antalya'nın spor hayatının ilk kulüplerinden olan Antalya MKE Pil Spor, Kepez Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında tekrar aktif hale getiriliyor. Makine Kimya Endüstrisi Antalya Pil Fabrikası'nın finanse ettiği kulüp, binlerce Antalyalıya lisanslı sporcu kimliği kazandıran kuruluşların başını çekiyordu. Bu kulüp formasını terletmiş yüzlerce Antalyalı, her yıl toplanarak hatıralarını tazeliyor.

Nostaljiyi sahiplendik

Tüm antrenörlerin katıldığı toplantıda Antalya MKE Pil Spor markasını yaşatma kararı aldıklarını açıklayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Antalya tarihini canlandırdıklarını söyledi. Kendisinin de basketbol oynadığı Antalya Pil Spor'un faaliyet gösterdiği branşları kendi kulübünde de olacağını duyuran Çatal, “Kepez Gençlik Spor'u kaldırıyoruz, yerine Antalya hafızasında olan Pil Spor'u koyuyoruz. Bu kulübü tarihin tozlu sayfalarından çıkarıyoruz. Biz bu nostaljiyi sahiplenmiş olduk” diye konuştu.

Bir kulüpten fazlasıyız

Toplantıda okulların yaz tatiline girmesiyle başlayacak yaz spor okulları hazırlıklarının üzerinde duran Başkan Çatal, antrenörlerden dilek, temenni ve fikirlerini iletmelerini istedi. Tesisleri depremzedelere açma, okul kütüphanelerine kitap toplama, SMA hastalarına bağış toplama kampanyaları gibi birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını hatırlatan Çatal, “Biz bir spor kulübünden fazlasıyız. Bu anlayışımızı sürdürerek, özellikle genç nesilin hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.