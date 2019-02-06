Pınarlı-Kundu hattında toplu ulaşım sefere başladı

Hattın, özellikle oteller bölgesinde çalışan turizm emekçilerine büyük kolaylık sağlaması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Antalya kent içi ulaşımına yeni eklediği seferlerle vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunuyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Aksu merkez, Pınarlı ve Çamlık mahalleleri ile Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kundu'yu birleştirecek 527 nolu hattı hizmete sundu.

Turizm çalışanlarına kolaylık

Özellikle oteller bölgesinde çalışıp Aksu'da yaşayan turizm emekçileri için büyük kolaylık sağlayacak 527 hattı saatte bir sefer yapacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ayrıca bölge halkının önemli bir ulaşım ihtiyacına cevap verecek olan 526 Pınarlı-Kepez Devlet Hastanesi hattını da kısa zamanda başlatacak.

Müjdeli haber geldi

Pınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Danacı, yeni sefere başlatılan hattan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, “527 hattı Aksu ve Pınarlı'da oturan turizmde çalışanlarımızın Kundu'ya ulaşımı için çok yararlı oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden bir müjdeli haber daha aldık. 526 hattının Kepez Devlet Hastanesi'ne ulaşım sağlayacağı haberini de öğrendik. ” diye konuştu.