Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artan pitaya bahçeleri sahiplerine servet kazandırıyor. Bakımı kolay, masraf yapmadan üretilebilen pitaya meyvesi, turfanda üretimin yerini almaya başladı. Tanesi 7 liradan satılan meyveye büyük rağbet görüyor.

Gazipaşa'nın Macar Mahallesi'nde daha önce salatalık eken ve son 3 yıldır pitaya ekmeye başlayan Mahmut Koç, pitayanın salatalığa göre çok daha zahmetsiz ve masrafsız üretildiğini söyledi. Pitayayı 3 yıldır ilaç yapmadan yetiştirdiğini belirten Koç, "Fiyatlardan ilk sene sıkıntımız oldu ama iki yıldır satışlar iyi. 7 liradan bahçede alıyorlar. Burası bir dönüm. Toplamda yılda 7-8 bin arası meyve alıyoruz. Üreticilere tavsiye ediyoruz. Hem yabancılardan hem de ziraatçılar ve çiftçilerden ilgi var. Gelip inceliyorlar. Şu anda Rus bir grup bahçemizi geziyor. Pitayanın nasıl yetiştirildiğini merak ediyorlar. Özellikle kırmızı olanın tadını beğendiler" dedi.

Pitaya bahçesini gezen ve meyvenin tadına bakan Vera Toms, daha önce Tayland'ta gördüğü pitaya meyvesini Gazipaşa'da göreceğinin hiç aklına gelmediğini söyledi. Toms, "Burada tadına baktık ve çok beğendim. Daha önce de gelmiştim, tekrar geleceğim. Pazara gittiğimde almak istiyorum ama taze mi değil mi bilemiyorum. Burada dalından koparıp alıyorum. Çok güzel" dedi.

Bahçeyi gezen Ruslardan Elvır Sapkulov ise, "Tadını çok beğendim, daha önce adını çok duydum ama tadını hiç bilmiyordum. Türk insanının çalışkanlığına çok hayran kaldım. Sevgiyle işlerini yapıyorlar. Takdir ediyorum. İki tür pitaya var. Birinin içi beyaz, diğeri kırmızı. Ben kırmızı olanın tadını beğendim" diye konuştu.