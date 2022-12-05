Piyano Festivali'nde caz gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 22.Uluslararası Antalya Piyano Festivali ikinci gününde Robert Lakatos ve orkestrasını ağırladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ikinci gününde Türkiye'ye ilk defa gelen Robert Lakatos dörtlüsünü ağırladı. Hem caz hem de klasik müzikte olağanüstü bir yetenek olarak gösterilen Robert Lakatos, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Lakatos'a sahnede Saksafon'da Gabor Bolla, Davulda Davide Hodek ve Kontrbasta Krisztian Pecek Lakatos eşlik etti.

Antalya'nın uluslararası "Sanat Şehri" kimliğine katkıda bulunan Antalya Piyano Festivali, yıldızlar geçidine sahne olmaya devam edecek. Festival, 7 Aralık'ta Tahir Aydoğdu (Kanun), Bilgin Canaz (Ney) ve Burçin Büke (Piyano) tarafından kurulan, Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlayan Tanini Trio'yu; 9 Aralık'ta Şef Gints Glinka'nın yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde piyanist Evrim Turan'ı 10 Aralık'ta Diego Valdivia'yı ve 11 Aralık'ta ise dünyaca ünlü piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü'yü ağırlayacak.