Piyano Festivali'nde Karadeniz'den senfonik dalgalar

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sevenleriyle buluşacak.

Karadeniz türkülerine getirdiği farklı yorum ve tuluma kattığı devrim niteliğindeki yenilikler ile dünya çapında bir üne kavuşan, etnik müziğin önemli temsilcilerinden Selim Bölükbaşı, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin konuğu olacak. Bölükbaşı, 19 Kasım Salı akşamı Antalya Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Selim Bölükbaşı, Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile vereceği konserde, modern ve etnik olarak sentezlediği Karadeniz türkülerini senfoni orkestrası ile birleştirerek festivalde bir ilke imza atacak. Şimdiye kadar pek çok dizi ve filmin müziklerine imza atan ve tarihte ilk kez Tekfen Filarmoni Orkestrası'nda 6 yıl boyunca solist kemençe olarak yer alan Bölükbaşı, merakla beklenen konserinde, modern ve etnik olarak sentezlediği Karadeniz müziklerini senfoni orkestrasıyla birleştirecek.

Sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacağı konseri için uzun zamandır yoğun bir çalışma içerisinde olan Selim Bölükbaşı “Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde yer almak benim için büyük bir mutluluk oldu. Bu önemli festivalde neler yapabiliriz diye aylardır çalışıyoruz. Hazırladığımız repertuarın da, yenilikçi tarzımızın da müzikseverler tarafından beğenilmesini diliyorum. Müzikseverleri çok farklı bir konser bekliyor” dedi