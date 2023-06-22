Piyano yolculuğunun ilk yılında, en zor yarışmada şampiyon oldu

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Lise 3 piyano bölümü öğrencisi Güneş Tunçkıran, 10-11 Haziran 2023 tarihinde İzmir'de düzenlenen Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali'nde birinci oldu.

Su sene 8.'si düzenlenen festivalde 65 piyanist yarıştı. İzmir Mozart Performans Sanatları Merkezi Ege Perla Sahnesi'nde gerçekleşen yarışma ve festival iki gün sürdü. Festival her sene katılım ve başvuru açısından yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl yine uluslararası camiada önemli isimlerden oluşan jüri karşısında 65 öğrenci yeteneklerini sergilemek için ter döktü. Yarışmada iki kişi üçüncü seçilirken, ikincilik ödülüne ise kimse layık görülmedi.

Piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş

Yarışmaya Antalya'dan katılan Güneş Tunçkıran, piyanoya sadece bir yıl önce başlamasına rağmen birinci olurken jüri üyeleri tarafından da büyük övgüyle karşılandı. Uluslararası deneyimlere sahip kişilerden oluşan jüri üyelerinden övgüler alan ve birincilik ödülünün sahibi Tunçkıran, bir yıldır piyanoyu kendi kendine öğrenmiş ve çalışmış. Kendi alanın da usta isimleri mest eden sanatçı: “Müziğe merakım küçük yaşlarda başladı. Kendi kendime çalışmaya ve içimden geleni yapmaya başladım. Zamanla daha çok sevdiğimi farkettim. Hayalim, ülkemizi yurtdışında temsil etmek. Dünyaca ünlü konser piyanisti olmayı hayal ediyorum. İçimde bunu yaşatıyorum” dedi.