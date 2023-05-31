Plaj hentbolu hazırlıkları sürüyor

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde 8-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nin tarihi yaklaşırken, şampiyonaya ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediyesi organizasyonun hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye ile birlikte 14 ülkeden 14 kadın 14 erkek hentbol takımının mücadele edeceği finallerde Türkiye'yi Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı temsile edecek. Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek şampiyona için çalışmaları sürdüren Konyaaltı Belediyesi, üç yarı kum saha, tribün ve çevre düzenlemesine aralıksız devam ediyor. Kentin spor turizmine katkı sağlamak için bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

“Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne önem veriyoruz”

Uluslararası organizasyonlara önem verdiklerini belirten Esen, “Kentimizdeki turizm çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Bu açıdan Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne önem veriyoruz. Ayrıca bizi gururlandıran bir başka konu da şu; şampiyonada ülkemizi temsilen EHF Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımımız olacak. Sporu önemsiyoruz. Kadınların sportif faaliyetlerde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Ekiplerimiz şu an şampiyonanın yapılacağı alanda çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.