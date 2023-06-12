Plakasız otomobille kaza merakı pahalıya patladı, 6 bin 800 TL ceza yazıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin önündeki motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüleri yaralandı. Motosiklet sürücülerine sürücü belgeleri olmadığı, motosikletin muayenesinin geçmesi ve plaka takmaması nedeniyle 33 bin 183 TL para cezası uygulandı. Kazanın meydana geldiği yerden geçerken yavaşlayıp kazaya bakan plakasız otomobili fark eden polisler otomobil sürücüsüne de trafik ekipleri tarafından 6 bin 862 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ulukapı Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Suriye uyruklu Rashid Ahmad Alaskarı'nın kullandığı 07 MB 2044 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Tuğba Polat'ın kullandığı 07 BFZ 581 plakalı motosikletin arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceza yağdı

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücülerinden Tuğba Polat ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 TL, motosikletin plakasının takılı olmaması nedeniyle 6 bin 862 TL, diğer motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, muayenesinin geçmiş olmasından 951 TL olmak üzere toplam 33 bin 183 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yediemin otoparkına çekildi.

Diğer taraftan kaza ile ilgili işlem yapan trafik ekipleri Ulukapı istikametinden gelen ve plakası olmayan otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsüne aracın ön plakasının olmaması nedeniyle 6 bin 862 TL para cezası uygulandı.