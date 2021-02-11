Plastik kasalar depoyu alev topuna çevirdi

Antalya'da sebze-meyve toptancılığı yapan işyerinde çıkan yangında 1000 metrekare kapalı alanın tamamına yakını yandı. İçerde bulunan plastik kasalar sebebiyle çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı. Soğuk hava deposunun motorundan çıktığı tahmin edilen yangında zararın 2.5 milyon lira dolayında olduğu bildirildi.

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sınırlarında bulunan Mehmet Çelik'e ait toptan sebze-meyve satışının yapıldığı depoda akşam saatlerinde çıktı. Mesai bitiminde çalışanların depoyu boşattığı saatlerde çıkan alevler bir anda büyürken ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı 10 arazöz sevk edildi. Sağlık ekipleri ve 2 ambulans hazır bekletilirken, güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Manavgat Belediyesine ait su tankerleri yangının söndürülmesine destek verdi.

Tamamen yandı, zarar 2,5 milyon lira

İşyerinde plastik sebze-meyve kasalarının olması yangının büyümesini hızlandırıp söndürülmesini zorlaştırırken, alevler 2 saatlik bir sürenin sonunda kontrol altına alınabildi. İşyerinin soğuk hava deposunun motorundan çıktığı tahmin edilen yangında 1000 metrekarelik kapalı alanın tamamına yakını yanarken, tahmini zararın 2.5 milyon lira civarında olduğu bildirildi. Yangın sırasında işyerinde kimsenin bulunmadığı, işyeri sahibinin kısa bir süre önce işyerini kapatarak evine gitmekte olduğu, yangın haberini yolda aldığı bildirildi. Sağlık ekipleri ve 2 ambulans her türlü olumsuzluk karşısında hazır bekletilirken, güvenlik güçleri yangın bölgesinde önlem aldı.