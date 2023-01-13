Polis, ayakta durmakta zorlanınca şüphelendi, depresyon ilacı kullandığı anlaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı otomobil ile kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanınca alkol testi yapıldı. Alkol almadığı belirlenen sürücünün, kullandığı depresyon ilacı yüzünden bu durumda olduğu, Konya Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu ticaretinden arandığı belirlendi. Sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 951 TL para cezası uygulanan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza, D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda yaşandı. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Emre Akçay'ın kullandığı 07 ABS 538 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar kavşağı yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Hayri Delice'nin kullandığı 07 BBC 092 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından otomobili kullanan Emre Akçay'ın hareketlerinden ve konuşmasından alkollü olduğu şüphesine düşen diğer araç sürücüsü olay yerine trafik ekiplerini çağırdı.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri, Emre Akçay'ın kullandığı aracın arka koltuğunda bir kanepe olduğunu, kanepenin koltuğa sığmaması nedeniyle araç hareket halindeyken aracın kapısının açık olduğunu belirledi. Araç sürücüsünün ayakta durmakta zorlanması ve konuşurken zorlanması dikkatten kaçmazken yapılan alkol kontrolünde araç sürücüsünün alkollü olmadığı belirlendi. Araçta ve sürücünün üzerinde çok sayıda depresyon hapı bulunurken, araç sürücünün kullandığı ilacın etkisinde olduğu belirlendi.

Kimliği ve ehliyetini üzerinde taşımayan Emre Akçay'a araç kullanırken sürücü belgesini bulundurmamak suçundan 951 TL para cezası uygulandı. GBT sorgulamasında Konya Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından yakalamasının olduğu belirlenen Emre Akçay, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emre Akçay, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.