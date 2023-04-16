Polis, bedensel engellilerin çalınan ekmek teknelerini bulup ayaklarına kadar getirdi

Antalya'da 10 yıldır dost olan 2 bedensel engelli arkadaşın uçan balon satmak için kullandıkları engelli araçlarını çalan genç yaştaki 5 şüpheli, polis tarafından çaldıkları araçlarla birlikte yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, polis çalınan araçları engelli vatandaşların ayağına kadar getirip teslim etti. Ekmek teknesine kavuşan bedensel engelli Salih Ceylan, tek tek teşekkür ettiği polisler için “Sağ olsunlar buraya kadar getirdiler. 2 gün boyunca benim için uğraştılar. Polisler bizim canımız, ciğerimiz. Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Olay, 11 Nisan Salı günü saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408. Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz 5 kişilik hırsızlık şüphelileri, henüz 2 yaşındayken yüksek ateşten dolayı bedensel engelli olarak kalan 3 çocuk babası Salih Ceylan (46) ve yine doğuştan bedensel engelli 10 yıllık dostu Soner Yılmaz'a (52) ait engelli motosikleti ile akülü aracı çaldı. Sabah kalktıklarında araçlarını göremeyen 2 arkadaş, güvenlik kameralarını izlediğinde neye uğradığını şaşırdı. Araçlarının çalınmasının büyük üzüntüsünü yaşayan Ceylan ve Yılmaz, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

Didik didik aradılar, hem şüphelileri hem araçları buldular

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulmak için güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelileri, çaldıkları araçlarla birlikte yakaladı. Şüpheli D. S, B.E.E, F.D, A.A ve G. P, dün emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ekmek teknesini ayağına kadar getirdiler

Ceylan ve Yılmaz'ın engelli araçları, polis otoparkından bir araca yüklenerek çalınan adrese götürüldü. Ekipler tarafından kamyonetten indirilen araçlar, Salih Ceylan'a teslim edildi. Ekmek teknesine kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Ceylan, ekiplere tek tek teşekkür etti.

"Onlar bizim canımız, ciğerimiz"

Sevincini paylaşan Ceylan, “Allah'tan motorum bulundu. Tüm polis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aracı da buraya getiremeyecektim. Sağ olsunlar buraya kadar getirdiler. 2 gün boyunca benim için uğraştılar. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.