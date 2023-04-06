Polis, çalıntı motosikleti şüpheliyle birlikte jandarmaya teslim etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, çalıntı motosikleti şüpheliyle birlikte ele geçirip jandarmaya teslim etti.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4083. Sokak'ta vatandaştan gelen şüpheli bir motosiklet olduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, plakasız bir motosiklet ve C.E. isimli şüpheli ile karşılaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin 3 Nisan tarihinde Side bölgesinden çalındığı ve jandarmada çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, şüpheli C.E. Side Jandarma Karakoluna teslim edildi.