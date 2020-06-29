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Polis eşiyle barıştırma sözü verdi, eyleminden vazgeçti

Antalya’da eşinin kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma giren şahıs, üst geçitte intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da eşinin kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma giren şahıs, üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Polis, şahsı eşi ile barıştıracağını söyleyerek ikna etti.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. 31 yaşındaki Halil E, eşinin bir haftadır kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma girerek bulvar üzerindeki üst geçide çıktı. Üst geçitte korkuluklarda Halil E'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen polis yaya geçidini geçişlere kapattı. Halil E'nin yanına ulaşan polis, ikna çabalarına başladı. Tedbir amaçlı bulvar araç trafiğine kapatılırken, itfaiye hava yastığı açtı. Eşiyle sorunu olduğunu söyleyen Halil E, polis ekiplerini ikna olmak için yaklaşık yarım saat uğraştırdı. Polisin eşini aradığını ve kendisini barıştıracağını söylemesi üzerine Halil E. eylemine son verdi. Halil E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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