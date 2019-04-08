İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polis Eşleri Derneği'nden kermes

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, Konyaaltı Kent Meydanı’nda kermes düzenledi.

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, Konyaaltı Kent Meydanı'nda kermes düzenledi. kermesten elde edilen gelir ile üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlanacak.


Polis Eşleri Derneği'nin Antalya Şubesi, daha çok öğrenciye burs sağlamak amacıyla, Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan'ın öncülüğünde Konyaaltı Kent Meydanında geçtiğimiz cumartesi günü kermes düzenledi.


Kermesin açılışı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya protokolü, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.


Düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.