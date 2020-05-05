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Polis eşlerinden görev başındaki polislere ikram

Antalya’da polis eşlerinin bir araya gelerek hazırladıkları yemekler, görev başındaki polis memurlarına ikram edildi.

Antalya'da polis eşlerinin bir araya gelerek hazırladıkları yemekler, görev başındaki polis memurlarına ikram edildi.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde, polis eşleri tarafından çeşitli yemekler hazırlandı. Hangi ilçelere gideceği belirlenen ve kolilere konulan el emeği ürünler, dün gece görevi başındaki polis ekiplerine ikram edildi.


İkrama çok mutlu olduklarını ifade eden polisler, emeği geçenlere teşekkür ederek, görevlerinin başındayken dualarını eksik etmeyenlerin sevgisini bir kez daha hissettiklerini söyledi.

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