Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan “Yan Yana Olamasak da Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Emniyet Teşkilatı ailesinden olmayan, online eğitim sürecine imkansızlıklar nedeniyle katılamayan çocukların uzaktan eğitime dahil edilebilmesi amacıyla, ilk etapta ihtiyaç sahibi (13) çocuğa tablet hediye edildi.Öğrencilerin aileleri ile kurulan irtibat neticesi öğrenilen giysi, gıda ve okul malzemeleri gibi ihtiyaçları da giderilirken, hazırlanan giysi ve kitap kolileri Diyarbakır'a gönderildi.