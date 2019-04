Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türk Polis Teşkilatı'nın mensubu olmaktan daima onur duyduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Ulucan, polis teşkilatının edindiği tarihi birikimle her geçen gün geliştiğini ifade etti. Ulucan, “Kuruluş yıldönümleri tarihi köklerimizi hatırlamamız için son derece önemlidir. Vatan, millet ve devlet kavramları bu kökler üzerinde anlam kazanır. 174 yıllık tarihinin her sayfasında şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen, bugün de aynı şerefle ülkemizin dört bir yanında hatta sınır ötesinde destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal emniyetini sağlıyor, ülkemizin birliğin koruyor ve milletimize huzuru teslim ediyor” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın mensubu olmaktan daima onur duyduğunun altını çizen Ulucan, mesai arkadaşlarının da aynı onuru taşıdığını yürekten inandığına dikkat çekti. Ulucan ve beraberindeki emniyet mensupları, törenin ardından Antalya Valisi Münir Karakoloğlu'nu ziyaret etti.