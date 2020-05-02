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Polis ikinci kez yakaladığı gençleri affetmedi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parka gelen gençler, polisin uyarısını dinlemeyip oturmaya devam edince ceza yedi.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parka gelen gençler, polisin uyarısını dinlemeyip oturmaya devam edince ceza yedi. Gençlere ceza, oturdukları bankta kesildi.


Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821. Sokak üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 genç, evlerine yakın bölgedeki bir parka gelerek banklarda oturmaya başladı. Bu sırada devriye gezen ekipler, fark ettikleri gençleri uyararak evlerine gitmelerini istedi. Ekipler, bir sonraki devriyede yine aynı parkta gençlerin oturduğunu görünce, haklarında cezai işlem başlattı. Kimlik bilgileri alınan gençler, oturdukları bank üzerinde ceza yazıldı. Ceza yazma anında gencin birinin ayakta beklediği, bir diğerinin ise daha önce oturduğu banka oturarak polis memurunun izlediği gözlendi.


Gençlere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi.

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