İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polis, okul çevrelerinde göz açtırmadı

Türkiye genelinde eş zamanlı okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da yapılan denetimlerde ise 2 internet salonu, 2 oyun salonu, 1 kahvehane, 2 büfe ve 15 okul servis aracına, değişik maddelerden toplam 4 bin 824 TL cezai işlem uygulandı.


Antalya'da ise İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 135 ekip, 425 personel ile 223 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının (atari, playstation) genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimleri yapıldı.


Yapılan uygulama sonucunda, 70 internet kafe, 29 oyun salonu, 70 kahvehane, 16 iddia bayi, 40 büfe, 76 içkili yer, 136 park ve bahçeler, 406 adet okul servisi aracı denetlendi.


2 internet salonu, 2 oyun salonu, 1 kahvehane, 2 büfe ve 15 okul servis aracına değişik maddelerden toplam 4 bin 824 TL cezai işlem uygulanarak, nargile sunum belgesi bulunmamasından dolayı 27 nargileye el konuldu. Aynı zamanda, 2 bin 457 kişinin GBT kaydı sorgulanıp, 11 aranan şüpheli yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.