Polis, okul çevrelerinde göz açtırmadı

Antalya'da yapılan denetimlerde ise 2 internet salonu, 2 oyun salonu, 1 kahvehane, 2 büfe ve 15 okul servis aracına, değişik maddelerden toplam 4 bin 824 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da ise İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 135 ekip, 425 personel ile 223 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının (atari, playstation) genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimleri yapıldı.

Yapılan uygulama sonucunda, 70 internet kafe, 29 oyun salonu, 70 kahvehane, 16 iddia bayi, 40 büfe, 76 içkili yer, 136 park ve bahçeler, 406 adet okul servisi aracı denetlendi.

2 internet salonu, 2 oyun salonu, 1 kahvehane, 2 büfe ve 15 okul servis aracına değişik maddelerden toplam 4 bin 824 TL cezai işlem uygulanarak, nargile sunum belgesi bulunmamasından dolayı 27 nargileye el konuldu. Aynı zamanda, 2 bin 457 kişinin GBT kaydı sorgulanıp, 11 aranan şüpheli yakalandı.