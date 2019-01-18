Polis, okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

256 Okul çevresinde faaliyet gösteren 430 umuma açık işyeri internet/oyun salonu, iddia bayi, içkili yer, büfe ve benzeri yerler, kafe/kahvehane, park/bahçe denetlenirken 2.761 şahıs, 296 okul servis aracı, 116 diğer araçlar incelendi, aranma kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Eksiklikleri bulunan 7 işyeri, 2 okul servis aracı ve 1araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gündüz saatlerinde ilkokul, ortaokul, lise çevrelerinde bulunan park bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Akşam ise üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş-geliş istikametlerinde denetim gerçekleştirildi

Antalya il genelindeki denetimlerde Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği birimleri ekipleri görev aldı. Denetimlerde 256 Okul çevresinde faaliyet gösteren 430 umuma açık işyeri internet/oyun salonu, iddia bayi, içkili yer, büfe ve benzeri yer, kafe/kahvehane, park/bahçe denetlenirken 2.761 şahıs, 296 okul servis aracı, 116 diğer araçlar incelendi, aranma kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Eksiklikleri bulunan 7 işyeri, 2 okul servis aracı ve 1araca cezai işlem uygulandı.