Polis okul çevrelerini denetledi

Antalya'da Çocukların Korunmasına Yönelik Okullar Çevresinde Yapılan Denetim Uygulamasında 10 okul çevresinde denetim faaliyeti yapıldı.

Antalya'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, başta narkotik suçlar olmak üzere okullar ve çevreleri, yakınlarındaki parklar, bahçeler, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Çocukların Korunmasına Yönelik Okullar Çevresinde Yapılan Denetim Uygulamasında 10 okul çevresinde faaliyet gösteren 2 kahvehane, 2 büfe, 5 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 75 şahıs incelendi ve herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanıldı.

Ayrıca trafik yönünden 20 araç incelendi, bir araç sürücüsüne “Yetersiz Ehliyet Kullanmak” konusundan bin 2 TL, bir araç sürücüsüne “Araç Sigortası Bulunmamak” konusundan 108 TL ve 4 motorsiklet sürücüsüne “Kask Takmamak” konusundan 432 TL olmak üzere toplam bin 542 TL idari para cezası uygulandı.