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Polis uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üzerinde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üzerinde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki bir iş hanında R.G.'nin üst aramasında 10 gram skunk esrar maddesi, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız silah ve 3 fişek ele geçirildi.


Şüpheli R.G. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

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