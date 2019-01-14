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Polisi alarma geçiren manzara keyfi

Antalya’da 40 metrelik falezlerin ucundaki kadını görenlerin ihbarı polisi alarma geçirdi.

Antalya'da 40 metrelik falezlerin ucundaki kadını görenlerin ihbarı polisi alarma geçirdi. Polisi ve gazetecileri karşısında gören Ayşe B., “Öyle baktım etrafa ne var bunda. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim” dedi.


Olay, bugün 11.00'de Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin ucunda bir kadının gezindiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kadının yanlarına gelmesi ikazında bulundu. İsminin Ayşe B. (35) olduğu öğrenilen kadın, polisin seslenişinin ardından uçurumdan uzaklaştı. Ekiplerin yanına gelen ve manzara izlediğini belirten Ayşe B., karşısında gazetecileri görünce ise neye uğradığını şaşırdı. Kendisine uzatılan mikrofonlara “Manzara izliyordum” diyen Ayşe B., “Öyle baktım etrafa ne var bunda. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim” dedi.


Ayşe B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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