Polisi görünce namaz kılmaya başladı, gerçek çok farklı çıktı

Antalya'da “gözaltına alınmamak için namaz kılmaya başladı” yönünde görüntüleri sosyal medyada paylaşılan gencin, zihinsel ve doğuştan işitme engelli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, polislerin de genci gözaltına almak için değil, yardımcı olup evine götürmek için başında beklediği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; babası 7 ay önce vefat eden zihinsel ve doğuştan işitme engelli A.H.'nin (21) ailesi evlerine bırakılması için polislerden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polisleri gören genç, namaz kılmaya başladı. Yaşanan o anlar birçok kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada “gözaltına alınmamak için namaz kılmaya başladı” yönünde paylaşıldı. Çok geçmeden gerçek ortaya çıkarken, gencin polisler tarafından gözaltına alınmak için değil, yardımcı olup evine bırakılması için orada olduğu öğrenildi. Polis, A.H. isimli gencin ilacını almasına da yardımcı olup evine ulaşmasını sağladı.