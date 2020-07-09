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Polisi görünce uyuşturucuları atıp kaçmaya çalıştı

Antalya’da polisi görünce üzerindeki 15 paket halinde 4.

Antalya'da polisi görünce üzerindeki 15 paket halinde 4.27 gram uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalışan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.


Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği E.Ç isimli şüpheli, görevlileri görünce sokak üzerinde bulunan aracın altına bir paket atıp kaçmaya başladı. E.Ç. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanırken, yere attığı pakette 15 adet paketlenmiş vaziyette 4.27 gram eroin maddesi ele geçirildi. İşlemlerin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.

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