Polisi Ramazan ayı öncesi sürücüleri ve yolcuları uyardı

Antalya polisi yaklaşmakta olan Ramazan Ayı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde denetlemelerde bulundu. Polisler peronlarda bulunan otobüslerin içerisine girerek, araç şoförlerinin sıklıkla yaptığı kural ihlallerinden emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, araç kullanım sürelerini hatırlatarak uyarılarda bulundu. Polisler seyahatleri süresince emniyet kemeri kullanır halde yolculuk yapmaları, kurallara uyulmadığı takdirde yaşanacak trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskinin artacağı konularına dikkat çekti.