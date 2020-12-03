Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra operasyonla yakalanan saldırgan Muhammet Karataş'ın Antalya'da el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan Aykut Çakal'ın katil zanlılarından biri olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'te İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş'ın Antalya'da kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın (24) katil zanlılarından biri olduğu ortaya çıktı.

Karataş'ın cinayet ortaya çıkıp aranmaya başlandığı sırada Antalya'dan ayırdığı ve Isparta, İzmir, Hatay üzerinden en son Gaziantep'te olduğu, oradan Kahramanmaraş'a geçtiği belirlendi. Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.

Antalya'daki cinayetten aranıyordu

Bir süre önce Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya'ya taşınan ve bir AVM'de giyim üzerine bir mağaza zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal'dan haber alamayan İstanbul'daki ailesi, durumu 26 Kasım tarihinde polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya polisi, Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su döküldüğü için raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da ortadan kaybolduğu günden beri kapalı olduğu belirlendi. Polis aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize rastlayamadı. Gencin yakınları Çakal'ın otomobilinin, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu iddia etti. Muhammet Karataş'ın, satış sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli kişiyi yanında getirdiği ve aracın sahibiymiş gibi satışı yaptığı öne sürüldü.

İhbarın ardından çalışmalarını derinleştiren polis, Aykut Çakal'ın yerine geçip, otomobilini sattıkları iddia edilen sürülen Suriye uyruklu şüpheliye ulaştı. Şüpheli ifadesinde, Aykut Çakal'ı parası için M.K. ile öldürdüklerini itiraf etti. İfadenin ardından Varsak bölgesi ormanlık alanda araştırma yapan polis, Aykut Çakal'ın cansız bedenine ulaştı. 23 Kasım gecesi darp ve işkence edilen daha sonra boğularak öldürülen gencin cesedini şüphelilerin 30 santimetre derinliğe gömüldüğü belirlendi. Gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Çakal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Suriye uyruklu M.G. ve Aykut Çakal'ın yakın arkadaşı Muhammet Karataş'ın 86 bin TL'ye sattıkları otomobili de bularak el koydu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı. Ekipler cinayet ortaya çıkmadan Antalya'dan ayrılan ve Isparta, İzmir, son olarak Hatay'a gittiği belirlenen Muhammed Karataş'ı yakalamak için çalışma başlatmıştı.