Polisi "sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti, 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten 13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giydiği cezaevinden firar eden şüpheli polislere yakalanacağını anlayınca “Benim kuzenim İzmir'de general, görüşeceğiz sizle” dedi ancak polisleri kandıramadı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi'nde bir kişinin henüz bilinmeyen yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli bilgiler ve yanlış beyan vermesi üzerine GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Burak Ç.'nin (26) 6 ayrı suç ve ‘kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giydiği Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ortaya çıktı.

“Benim kuzenim İzmir'de general, sizinle görüşeceğiz”

Şüpheli Burak Ç. yakalanacağını anlayınca polislere, "Ben söylüyorum sizin sisteminiz yanlış. Ben terörist miyim, benim kuzenim İzmir'de general, sizinle görüşeceğiz" diyerek polise direndi. Güçlükle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Burak Ç., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.