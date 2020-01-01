İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı

Antalya’da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı.

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı. Yüzüne su dökülmesine rağmen uyanmayan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir apartmanın altında horlayarak uyuyan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aldığı aşırı alkol nedeniyle beton zemin üzerinde uyuya kalan şahsı, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Polis, yerde yatan şahsı sallayarak uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis seslere cevap vermeyen şahsı daha sonra ayak ve kollarından kaldırarak duvara dayadı. Yine uyumaya devam eden şahıs, polisin yüzüne su dökmesine rağmen kendine gelmedi. Polis nabzını da yokladığı şahıs için sağlık ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekiplerin çabasına rağmen uyanmayan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.