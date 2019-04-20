Polisin alkollü sürücüyle alkolmetre sınavı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayalara çarptıktan sonra kaçan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Yakalandığı noktada alkolmetreyi üflemeyi bir türlü beceremeyen sürücü için polis uzun süre uğraştı. Alkol derecesinin ölçülebilmesi için alkolmetre bile değiştirilen sürücü 2,80 promil alkollü çıkarken, yaşanan diyaloglar ve polisin sabrı dikkat çekti.

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarında yolun karşısına geçmekte olan 2 kadına plakasız bir motosiklet çarptı. kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Alime Şahin ve Ayşe Kaplan isimli kadınlar yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demokrasi Bulvarı'nda 2 kadına çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsü hastane caddesinde asayiş ekiplerince yakalandı. Sürücü Belgesi bulunmayan Tezcen Ö. ile polis arasında ise alkolmetreye üfleme sınavı başladı. Üç kez alkolmetreye üflettirilen sürücü beceremeyince polis daha hassas bir cihaz getirdi. Yeni cihazla yapılan iki denemenin ardından sürücünün 2,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlanan ve polisin sorularına cevap vermekte de güçlük çeken sürücü olay yerine çağrılan asayiş ekiplerine teslim edildi.

Tezcan Ö.'ye sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, alkollü araç kullanmak suçlarından 4 bin 972 TL, motosiklet sahibine de 2 bin 361 TL para cezası uygulandı. Tezcan Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı bildirildi.