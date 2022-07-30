Polisin arama yaptığı ikamette ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan evde 1 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslar olabileceği değerlendirilen ikamette yapılan ev aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör ve içerisinde 3 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.