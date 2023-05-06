Polisin ‘dur' ihtarına uymadı, kaçarken refüje çarptı

Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerden kaçarken akaryakıt istasyonun önündeki refüje çarptı. Polis tarafından yakalanan yaralı sürücü gözaltına alınırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Mehmet Pırıltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis şüphelendiği 07 YMP 14 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Caddede ilerleyen araç, akaryakıt istasyonun önündeki refüje çarptı. Araçtan çıkamayan sürücü, takipte olan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ve sürücünün sivil polisler tarafından yakalanması güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.