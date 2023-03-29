Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar çıktı

Antalya'da polis tarafından durdurulan bir araçta, bir miktar uyuşturucu madde ve 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi. Araçtan bir miktar uyuşturucu madde, 18 tabanca ve yine 18 şarjör ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.