Polisin kumar baskınında ceza yağdı

Antalya'da polis tarafından yapılan kumar baskınında 16 kişiye kişiye toplamda 51 bin lira idari para cezası uygulandı.

Manavgat ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2 adet masada kumar oynandığı, masalarda oyun kartları, okey taşları ve 680 TL nakit para olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 6 bin 680 TL, 11 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 44 bin 550 TL olmak üzere toplamda 51 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.