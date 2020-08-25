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Polisin şok uygulamasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalandılar

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 şahıs, araç içerisinde 5 adet paketlenmiş uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 şahıs, araç içerisinde 5 adet paketlenmiş uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.


Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Ağustos günü Toros Mahallesinde bulunan bir noktada şok uygulama yapıldı. Uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, 6 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.Ş. ve C.O.B., araç içerisinde 5 adet paketlenmiş metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.


Yakalanan şüpheliler hakkında “6136 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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