Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri an be an aktardı

Antalya'da bir vatandaş, polisle hırsızlık şüphelisinin kovalamacasını görüntülemek için işini gücünü bırakıp kovalamacaya katıldı. Olayı baştan sona bindiği araçla takip eden vatandaşın o anları sosyal medyada viral haline geldi. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada şüpheli çalıntı motosikleti bırakıp kayıplara karışırken, o anlar vatandaş kamerasının yanı sıra güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polisi alarma geçiren olay Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında öğle saatlerinde yaşandı. Polisi fark edip kaçan plakasız motosikleti kullanan şüphelinin peşine çok sayıda ekip takıldı. Yaşanan kovalamacaya motorize ekipler de destek verdi. Ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacının ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederken, kaçan şüpheliyi bulmak için de arama çalışması başlattı.

"Bas abi bas"

Öte yandan kovalamacaya denk gelen bir vatandaş, o anları kaydetmek için işini gücünü bırakıp takibe başladı. Yanındaki bir kişinin kullandığı araçla takibi sürdüren vatandaş, o anları baştan sona kadar cep telefonuyla çekip şüphelinin motosikleti bırakıp kaçtığı yere kadar takip etti. “100 CC motosikletle ortalığı ayağa kaldırdı. Şuan amansız bir takip var. Polisler yarım saattir kovalıyor. Bas abi bas. Şüpheli durduruldu galiba, yakalanmış abi, geçmiş olsun” sözlerini sarf eden vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.