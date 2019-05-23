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Polisleri gören şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtılar

Manavgat ilçesinde çaldıkları motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi kovalamacayla yakalandı.

Şüpheli 3 kişinin üzerinde 6 adet cep telefonu ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Kasaplar Mahallesinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan ve motosikleti bırakarak kaçan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler F.F., Y.Y. ve Suça Sürüklenen Çocuk M.Ş.'nin yol kenarında bırakmış oldukları motosikleti Kavaklı Mahallesinde direksiyon kilidini kırarak çaldıkları belirlendi.


Şüpheliler üst aramalarında ele geçirilen 6 adet cep telefonu ve 228 TL parayı Side'de bulunan bir otele ait personel lojmanından çaldıklarını itiraf ettiler. Manavgat Emniyet Müdürlüğünde Motosiklet Hırsızlığı, Side Jandarma Karakolunda ise diğer hırsızlık suçundan yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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