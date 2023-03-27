Polisten Antalya merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

Olayla ilgili 8 şahsa işlem yapıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Antalya merkezli İstanbul ve Şırnak illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan arama kararı ile şüphelilere ait alanlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar yapıldı. İkamet, iş yeri ve depo adreslerinde yapılan aramalarda; bin 13 kol saati, 2 bin 8 güneş gözlüğü, 152 saat pili, 37 kablosuz kulaklık, 20 akıllı saat, 49 şarj adaptörü ve 49 şarj kablosu ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na istinaden işlem yapıldı.