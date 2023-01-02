İhlas Haber Ajansı

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Polisten günübirlik konaklama yapılan adreslere denetim

Antalya genelinde günübirlik olarak kullanılan yerlerin denetlenmesi ve bu yerlerde konaklayan şahısların kontrol edilmesi amacıyla eş zamanlı olarak 47 ekip ve 114 personelin katılımıyla 308 adres denetlendi.


Yapılan denetlemede, 10 adresin KBS sistemine kayıtlı olmadan günübirlik konaklama yaptırdığı tespit edilerek 3 adreste konaklayan şahıslara cezai yaptırım uygulandığı bildirildi.


Denetlenen yerlerde konaklayan 287 şahsın GBT kontrolü yapılarak, 1 yabancı uyruklu şahsın ikamet izin süresini ihlal ettiği tespit edilerek yasal işlemleri başlatıldı.

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