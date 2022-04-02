Polisten kaçan alkollü sürücüden inanılmaz sözler: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor, ne olmuş "

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak 3 kilometrelik kovalamaca soncu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün, “Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş” sözleri tepki çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde devriye görevi yürüyen polis ekipleri, 07 SJ 130 plakalı aracın sürücü Mehmet C.'den (39) durmasını istedi. Sürücü ise polislerin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçtı. Bunun üzerine polisler ile araç arasında takip başladı. Sürücü yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Köroğlu Bulvarı üzerinde Yunus ekipleri tarafından durduruldu.

200 promil alkollü çıktı

Yapılan alkol kontrolünde ise 202 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı görüldü. Şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü yaklaşık olarak 10 bin TL para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Tepki çeken sözler

Alkollü şansın eli kelepçeli gazetecilere söylediği; “Çek, çek, hayırdır ya. İyi çekin. Ne oldu bir trafik kontrolü ne var yani? Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş. Gazeteci kardeş yeter artık, çekme” sözleri ise tepki çekti.